Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости заставить Россию остановить войну посредством силы. Это мнение он высказал в своем телеграм-канале.

При этом совсем недавно Зеленский гарантировал, что планирует завершить конфликт с Россией в 2025 году, используя «дипломатические» средства.

Ранее в Верховной Раде раскрыли, сколько Зеленский зарабатывает в год на ТЦК. По информации, офис президента Украины Владимира Зеленского получает от $2 до $4 млрд. Средства, получаемые Зеленским от ТЦК, состоят из денег граждан, желающих откупиться от призыва.