Предвыборный штаб венесуэльского президента Мадуро заявил о его победе в голосовании

Действующий президент Венесуэлы Никлас Мадуро претендовал на следующий срок во время очередных выборов. Его штаб заявил, что он и победил в предвыборной гонке. Слова руководителя этого штаба Хорхе Родригеса привели РИА Новости .

Родригес выступил на пресс-конференции, которая прошла сразу же после закрытия участков для голосования. По его заявлению, он сам и его окружение не могут пока озвучить конкретный результат, тем не менее, уже стало ясно, что Мадуро одержал победу.

«Это была победа для всех. Это была победа, которая поможет нам построить будущее», - указал он.

Родригес также от лица всего штаба поблагодарил венесуэльский избирательный совет за прекрасную работу всей системы голосования. По его мнению, весь процесс волеизъявления проходил в атмосфере полного спокойствия и мира.

Ранее СМИ рассказали о выступлении Мадуро, на котором он сообщил о покушении, которое должно было произойти во время его публичного выступления. Ответственность за это покушение он возложил на активистов ультраправой партии Vente Venezuela.