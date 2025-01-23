Премьер Бельгии Де Кроо призвал включить в 16-й пакет санкций СПГ и удобрения из РФ

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо привал включить в 16-й пакет антироссийских санкций запрет на приобретение у РФ газа и удобрений. Его слова привел «Коммерсантъ».

По мнению политика, Запад должен сохранить санкции против РФ и, помимо существующих, ввести новые рестрикции. Он допустил проведение переговоров по прекращению украинского конфликта. По убеждению премьера, до их запуска необходимо усилить Украину. Для этого надо как можно больше ослабить Россию. Ей надо перекрыть возможность экспортировать свои удобрения и газ: как трубопроводный, так и сжиженный.

«Мы должны убедиться в том, что Россия не будет представлять угрозу ни для нас, европейских стран, ни для остальной части мира», — указал он.

Ранее президент США Трамп заявил, что если РФ не согласится завершить свою спецоперацию, то Америка увеличит размер налогов, пошлин и санкций на все российские товары. Он собирается в случае необходимости принудить Россию к окончанию боевых действий.