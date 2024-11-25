Напомним, президентские выборы, которые состоялись в Румынии в минувшее воскресенье, 24 ноября, проводятся один раз в пять лет.

Как следует из данных, опубликованных местным ЦИК, во второй тур президентских выборов проходят действующий премьер-министр Румынии Чолаку и сторонник политического и экономического союза с Россией Джеорджеску.

Отмечается, к настоящему времени удалось обработать 75,6% протоколов.

Ранее сообщалось, что третьим идет являющийся ярым противником военной и финансовой помощи Украине председатель «Союза за объединение румын» Джордже Симион. За него проголосовали 15,70% имеющих право голоса румын.

Замыкает четверку выступающая против России лидер политического движения «Союз за спасение Румынии» Елена Ласкони с 10,74% голосов.