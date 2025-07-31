Премьер Эстонии заявил об отсутствии планов признавать независимость Палестины

Эстония отказалась присоединиться к международной инициативе по признанию независимости Палестины. Об этой позиции Таллина сообщил премьер-министр страны Кристен Михал, передает портал национального гостелерадио ERR.

Михал заявил, что Эстония не планирует признавать Палестину независимым государством в ближайшее время. Он аргументировал такое решение отсутствием у нее полноценных государственных признаков.

«Эстония поддерживает решение о двух государствах. Это было и остается нашей позицией. Но сегодня ведь нет государства, которое можно было бы признать», — сказал Михал.

Это решение контрастирует с позицией 15 стран, которые накануне во время конференции в Нью-Йорке поддержали рассмотрение вопроса о признании Палестины как независимого государства.

В список сторонников этой инициативы вошли Австралия, Андорра, Ирландия, Исландия, Испания, Канада, Люксембург, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Сан-Марино, Словения, Финляндия и Франция.

Ранее сообщалось, что правительство Канады собралось признать Палестину на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.