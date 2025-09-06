Премьер Фицо: гарантии безопасности Украине и РФ должны быть в одном пакете

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркнул необходимость обеспечения гарантий безопасности не только для Украины, но и для России. Об этом сообщает РИА Новости, цитируя заявление политика.

Фицо отметил, что Братислава не намерена отправлять своих военных на Украину, однако готова предоставить логистическую поддержку. Он также подчеркнул, что республика придерживается конструктивного подхода к отношениям с Москвой и выражает заинтересованность в их восстановлении после мирового соглашения между Москвой и Киевом.

«Я рад, что ведутся переговоры, но давайте не забывать, что необходимо вести переговоры о гарантиях безопасности (не только. — Прим. ред.) для Украины, но и <...> для России. Это должен быть один пакет», — сказал он.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский перекрыл транзит российской нефти в Словакию после встречи с Фицо.