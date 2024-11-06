Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отвергает любые проявления русофобии, а также подтвердил готовность к восстановлению и нормализации отношений с Россией. Об этом Фицо сообщил на пресс-конференции в среду, 6, ноября, сообщило РИА Новости.

Премьер-министр отметил, что нормализация отношений с РФ будет способствовать восстановлению доверия между двумя государствами. Он подчеркнул важность диалога и сотрудничества, заявив, что обе стороны должны работать над созданием более позитивного климата для взаимопонимания.

Ранее газета Politico сообщила о реакции экс-премьер-министра Словакии Игоря Матовича на появления Роберта Фицо в эфире российского телеканала.

Фицо ранее выступил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Во время своего выступления он отметил, что в Европе уже давно никто не верит в западный миф о том, что Москва собирается напасть на Евросоюз. По мнению Фицо, западная пропаганда намеренно создает из российской армии образ врага для рядовых европейцев.