Премьер Грузии Гарибашвили заявил, что президент не может быть выше закона

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что президент не должен быть выше закона страны. Об этом политик сообщил журналистам во вторник, 17 октября. Его слова приводят РИА Новости.

16 октября Конституционный суд Грузии (КС) принял решение признать нынешнюю главу государства Саломе Зурабишвили в нарушении закона из-за ее поездок за рубеж. Такой запрет ввел парламент Грузии, а инициатором рассмотрения обвинения в отношении Зурабишвили стала правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия».

«Мы доказали, что никто не стоит выше закона. Напоминаем президенту и всем, что в этой стране закончилось время, когда президент считал, что стоял выше закона и конституции... Европейский стандарт означает, что все соблюдают закон и конституцию. Вместо этого мы получили другую картину, когда госпожа Саломе сказала нам, что не воспринимает конституцию. Это постыдный факт», – заявил Гарибашвили.

Решение КС предстоит утвердить парламенту Грузии. В случае, если 100 депутатов из 150 сочтут его верным, то президент должен уйти в отставку – по закону с этого момента начнется процедура импичмента.

Ранее Зурабишвили в своем видеообращении заявила, что не намерена покидать свой пост, несмотря на решение КС.

Зурабишвили 71 год. Она является уроженкой Парижа и хорошо говорит на французском языке. Политик выиграла президентские выборы в декабре 2018 года. За ее кандидатуру также проголосовала партия «Грузинская места – Демократическая Грузия». Зурабишвили до своего избрания была министром иностранных дел Грузии.

Следующие президентские выборы в Грузии запланированы на 2024 год. В стране эти выборы станут девятыми по счету. Президентом может быть гражданин Грузии, которому больше 40 лет, а также проживающий на территории государства в течение 15 лет.