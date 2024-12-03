Массовые протесты в Тбилиси были поддержаны оппозицией и представителями неправительственных организаций. Такое заявление сделал Ираклий Кобахидзе, грузинский премьер-министр. Его слова привел ТАСС.

По мнению Кобахидзе, от ответственности за массовые беспорядки не удастся уйти тем политикам, которые поддерживали их на улицах Тбилиси.

«Организовывали это насилие, однако сами прятались в офисах. Напомню, что в этих офисах прятались лидеры богатых НПО, которые участвовали и поддерживали эти насильственные действия», — указал премьер.

По его словам, властям уже известно, что неправительственные организации раздавали протестующим очки для защиты от слезоточивого газа, пиротехнику и другое снаряжение.

Ранее депутат Госдумы Хамитов заявил, что попытка насильственного захвата власти в Грузии делается Западом по шаблонам, уже отработанным на Украине. Западные государства пытаются провернуть один и тот же трюк, пытаясь подчинить себе еще одну страну.