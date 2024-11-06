Премьер Хорватии назвал президента страны Милановича «пуделем Путина»

Между президентом страны Зораном Милановичем и премьером Хорватии Андреем Пленковичаем, похоже, всерьез пробежала черная кошка. Последний, не согласившись с пацифистской политикой главы государства по вопросу военной помощи Украине, позволил себе резкие высказывания в адрес лидера страны.

Напомним, между политиками возникли серьезные разногласия из-за отказа Милановича завизировать отправку двух хорватских офицеров на программу НАТО по помощи Украине. Президент Хорватии и прежде выступал за мирное решение украинского конфликта и против военной и финансовой помощи Киеву. Он неоднократно заявлял, что таким образом хочет «защитить Хорватию от возможного участия в войне».

«Президент Хорватии Зоран Миланович и его сторонники, выступающие против совместной деятельности НАТО и страны, — это пудели Путина», заявил Пленкович, его слолва передает телеканал N1.

Он добавил, что Миланович, по сути, пополнил список тех немногочисленных европейских лидеров, что отказываются помогать Украине в ее противостоянии с Россией.

«И на этом все заканчивается, и они становятся пуделями Путина, что очень плохо для хорватской демократии, которая таким образом рушится», — сказал Пленкович.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз совершает ошибку, отвергая контакты с Россией по конфликту на Украине.