Премьер Италии посетила резиденцию Трампа для переговоров

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в субботу посетила резиденцию избранного президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, штат Флорида, для проведения переговоров с республиканцем. Об этом сообщила газета The New York Times, ссылаясь на информированные источники.

По данным издания, визит усиливает ожидания среди сторонников Мелони, что она сможет стать ключевым союзником Трампа в Европе. Точная повестка встречи пока не раскрыта, но предполагается, что итальянский премьер обсудит с Трампом пути снижения напряженности между республиканцем и европейскими странами.

Визит Мелони к Трампу происходит за несколько дней до запланированной поездки действующего президента США Джо Байдена, которая намечена на 9–12 января. В рамках визита Байден встретится с Мелони и Папой Римским Франциском.

Как отмечает газета, с момента избрания Трампа его резиденцию посетили несколько мировых лидеров, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Аргентины Хавьера Милея и канадского премьера Джастина Трюдо.

Ранее сообщалось, что Трамп выдвинул экс-главу российского фонда Романа Пипко послом в Эстонии.