Стало известно о планах ЕС ввести ограничения на экспорт товаров в США

Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность введения ограничений на экспорт европейских товаров в США. Об этом стало известно агентству Bloomberg. Отмечается, что эта мера может стать ответом на неудачу торговых переговоров между ЕС и США.

Как пишет издание, в Брюсселе обсуждаются различные варианты сдерживающих мер, включая введение дополнительных таможенных пошлин на американские товары. Кроме того, рассматривается возможность ограничения государственных закупок в европейских странах у американских компаний в случае ухудшения переговорного процесса.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что торговая сделка с европейскими странами может быть достигнута до истечения 90-дневного срока, установленного для переговоров.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении импортных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% начали действовать 5 апреля, а индивидуальные пошлины были введены 9 апреля.

Важно отметить, что Россия не включена в список стран, на которые введены пошлины.

9 апреля Трамп объявил о приостановке повышения пошлин на 90 дней для 75 стран, которые выразили интерес к переговорам. В это время на товары из этих стран будут действовать импортные тарифы в размере 10%. Президент США также заявил о готовности обсуждать размеры пошлин с торговыми партнёрами и не исключил возможности продления трехмесячной паузы.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Европа отказалась запрещать импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) из-за президента США Дональда Трампа.