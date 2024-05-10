Премьер Израиля Нетаньяху поздравил Путина с Днем Победы

Израильский премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил президенту России Владимиру Путину послание, в котором поздравил своего российского коллегу и всех россиян с Днем Победы, информирует ТАСС со ссылкой на посольство Тель-Авива в Москве.

К слову, сегодня праздничный парад на Красной площади в Москве лично посетила посол Израиля в России Симона Гальперин.

«Наш премьер-министр отправил поздравление с Днем Победы президенту РФ», — отметили в израильской дипмиссии.

Напомним, минувшим днем президент России Владимир Путин направил по случаю празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне поздравительные телеграммы главам стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии.

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