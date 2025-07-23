Японский премьер-министр вовсе не собирается в ближайшем будущем покинуть свой пост. Об этом заявил он сам, его слова привел ТАСС.

По словам политика, те сообщения прессы, что он еще до конца августа планирует покинуть свой пост, не соответствуют истине.

«Не было разговора о том, останусь я или уйду в отставку. Некоторые СМИ сообщали об этом, но я никогда не делал подобных заявлений», — указал Исида.

Он добавил, что во время своей встречи с бывшими премьер-министрами делился впечатлениями о том, что текущий кабинет министров чувствует себя в кризисной ситуации, но при этом про отставку ничего не говорилось.

Ранее сообщалось, что у немцев появилось делание избавиться от Урсулы фон дер Ляйен. Многие граждане ФРГ открыто требуют отставки. Кризис усугубляется экономическими проблемами в отдельных странах-членах Евросоюза. На этом фоне Брюссель пытается найти для недовольных общего врага и пытается выставить таким противником Россию.