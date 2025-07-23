Премьер Японии Исиба принял решение уйти с поста до конца августа

Японский премьер-министр Сигэру Исиба отправится в отставку еще до конца августа 2025 года. Об этом сообщило агентство Reuters.

На днях в Японии прошли выборы в верхнюю палату национального парламента. По их результатам правящая партийная коалиция лишилась большинства, в то время как число депутатов от оппозиционных партий резко выросло. Правительству приходится реагировать на результаты выборов. В итоге Исиба, как глава кабинета министров, собрался покинуть свою должность.

«Премьер-министр Японии Сигэру Исиба принял решение уйти в отставку. Исиба объявит об отставке до конца августа», — указали журналисты.

Есть информация, что еще в июле премьер официально объявит о том, что он в скором времени уходит со своего поста.

Ранее сообщалось, что в Греции задержан молдавский олигарх, бывший руководитель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк. Он находился в международном розыске по обвинению в коррупции, подкупе судей и хищении миллиарда долларов из банковской системы Молдавии.