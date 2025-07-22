В Греции задержан молдавский олигарх Плахотнюк

В Греции задержан молдавский олигарх, бывший руководитель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк. Об этом сообщил Генеральный комиссариат полиции республики.

Плахотнюк находился в международном розыске по обвинению в коррупции, подкупе судей и хищении миллиарда долларов из банковской системы Молдавии.

Бизнесмен, по версии следствия, в 2016 году установил контроль над судебной системой, парламентом и правительством Молдавии, используя коррупционные схемы и давление. При его участии была сформирована проевропейская коалиция, пользовавшаяся поддержкой США и Европейского союза (ЕС).

Несмотря на масштабные протесты оппозиции, требовавшей отставки власти и новых выборов, действия Плахотнюка получили одобрение Виктории Нуланд, занимавшей в 2013–2017 годах пост помощника государственного секретаря США по делам Евразии.

В обмен на поддержку Вашингтона молдавские власти в 2017 году ввели запрет на поездки чиновников в Москву, ограничили вещание российских СМИ, а также начали высылку российских дипломатов, общественных деятелей и журналистов.

После политического кризиса и смены власти в июне 2019 года Плахотнюк сбежал в США. Прокуратура Молдавии обвинила его в причастности к хищению $1 млрд из банков страны и запросила экстрадицию, однако американские власти отказали в выдаче.

Впоследствии олигарх покинул территорию США, а повторные запросы Кишинева в Интерпол в 2021–2022 годах остались без ответа.

Кроме того, в ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка по обвинению в покушении на убийство. Его также подозревают в выводе крупных сумм из российских банков совместно с молдавским политиком Ренато Усатым.

Ранее сообщалось, что главу банка «Снежинский» Федора Богданчикова задержали по подозрению в получении взяток и хищении более 1 млрд рублей.