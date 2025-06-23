Премьер Японии не поедет на саммит НАТО в этом году
Премьер-министр Японии Исиба отказался от участия в саммите НАТО в Гааге
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Премьер-министр Японии Сигэру Исиба передумал посещать саммит НАТО в Гааге, на который ранее собирался отправиться, сообщило агентство Kyodo.
Официальная причина такого решения не озвучивается. Стоит отметить, что ранее от участия в данной встрече отказался и южнокорейский президент Ли Чжэ Мен. Представители его администрации объяснили это большим количеством неотложных задач, возникших после вступления в должность, а также нестабильной обстановкой на Ближнем Востоке.
Следует напомнить, что в течение последних лет японский премьер регулярно участвовал в мероприятиях, проводимых лидерами Североатлантического альянса.
Ранее сообщалось, что в Италии заявили о бессмысленности НАТО.