Премьер Японии не поедет на саммит НАТО в этом году

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба передумал посещать саммит НАТО в Гааге, на который ранее собирался отправиться, сообщило агентство Kyodo.

Официальная причина такого решения не озвучивается. Стоит отметить, что ранее от участия в данной встрече отказался и южнокорейский президент Ли Чжэ Мен. Представители его администрации объяснили это большим количеством неотложных задач, возникших после вступления в должность, а также нестабильной обстановкой на Ближнем Востоке.

Следует напомнить, что в течение последних лет японский премьер регулярно участвовал в мероприятиях, проводимых лидерами Североатлантического альянса.

Ранее сообщалось, что в Италии заявили о бессмысленности НАТО.