Премьер Японии заявил о желании заключить мирный договор с РФ

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в своей ключевой речи на открывшейся в пятницу, 24 января, сессии парламента вновь подчеркнул намерение Токио заключить мирный договор с Россией после разрешения текущих разногласий, несмотря на то, что отношения между двумя странами находятся в кризисе. Трансляция речи проходила на официальном сайте нижней палаты парламента.

Он отметил, что Япония продолжает стремиться к подписанию мирного соглашения после разрешения территориальных вопросов.

Отношения России и Японии на протяжении многих лет омрачены отсутствием мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва согласилась обсудить возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после подписания мирного договора, однако судьба Кунашира и Итурупа не была упомянута.

СССР надеялся, что эта декларация разрешит спор, тогда как Япония рассматривала ее лишь как часть решения проблемы, не отказываясь от претензий на другие острова.

Переговоры так и не привели к результату, и мирное соглашение по итогам Второй мировой войны так и осталось неподписанным.

Ранее сообщалось, что МИД уведомил Токио о прекращении применения меморандума о японских центрах в РФ.