Премьер Японии заявил о желании заключить мирный договор с РФ

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба подтвердил, что его кабинет продолжает стремиться к «решению территориального вопроса и подписанию мирного соглашения» с Россией, несмотря на возникшие трудности в отношениях между двумя странами. Об этом он заявил в своем обращении к парламенту, передает ТАСС.

С середины XX века Москва и Токио ведут переговоры, направленные на достижение мирного договора, завершившего итоги Второй мировой войны. Основным препятствием остаются споры о праве на южные Курилы.

После войны весь архипелаг перешел под контроль Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и ряда мелких островков.

Министерство иностранных дел России неоднократно заявляло, что российский суверенитет над этими территориями, подтвержденный международно-правовыми актами, не может быть оспорен.

После введения Японией антироссийских санкций из-за ситуации на Украине Россия приостановила консультации по мирному договору и прекратила совместное хозяйственное сотрудничество на южных Курилах.

Ранее сообщалось, что ответная реакция РФ на возможное размещение американских ракет средней дальности на территории Японии прописана в актуализированной доктрине по ядерному сдерживанию.