Москва предупредила Токио о последствиях размещения американских ракет

Ответная реакция РФ на возможное размещение американских ракет средней дальности на территории Японии прописана в актуализированной доктрине по ядерному сдерживанию. Как пишет РИА Новости, об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По словам дипломата, изучив обновленный документ, Япония может получить «ясное представление» о действиях, которые при подобном развитии событий предпримет Россия. Захарова также напомнила, что Москва не единожды предупреждала Токио о реальной угрозе безопасности РФ в случае размещения на территории островного государства подобного вида оружия. Если это все-таки случится, будут сделаны «необходимые адекватные шаги» по укреплению обороноспособности.

Ранее Мария Захарова заявила, что страны Запада пытаются по-своему интерпретировать применение «Орешника».