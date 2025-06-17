Взбесившийся Трамп назвал Карлсона «чокнутым» за критику войны Израиля с Ираном

Президент США Дональд Трамп пришел в ярость и через свою платформу Truth Social потребовал от журналиста Такера Карлсона прояснить ситуацию с ядерным оружием Ирана.

В недавнем разговоре в формате подкаста с бывшим советником президента США Стивом Бэнноном Карлсон высказал предположение, что потенциальное военное противостояние с Ираном может привести к снижению авторитета Соединенных Штатов на международной арене.

«Кто-нибудь, пожалуйста, объясните чокнутому Такеру Карлсону, что У ИРАНА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ!» — нервно заявил Трамп, выделив некоторые слова капслоком.

Кроме того, как только что сообщили в пресс-службе Белого дома, президент США Дональд Трамп досрочно завершает свое участие в саммите G7 в Канаде и возвращается в США из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее в своем обращении к общественности на платформе Truth Social президент Трамп призвал всех жителей Тегерана незамедлительно покинуть город.