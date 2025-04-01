Премьер Канады пригрозил Америке ответными мерами в случае введения пошлин

Канада введет ответные ограничения на американскую продукцию, если канадские товары будут облагаться в США ввозными пошлинами. Такое заявление сделал канадский премьер-министр Марк Карни. Его слова привело РИА Новости.

Согласно утверждению Трампа, в Соединенных Штатах со 2 апреля начнут действовать ограничительные пошлины на те товары, которые ввозятся из Канады. Карни сообщил, что его правительство настроено решительно и даст свой ответ при применении такой меры.

«Мы ответим. Если против Канады завтра будут введены новые ограничения, мы введем ответные меры», — указал он.

Сам Трамп уверен в том, что в случае введения высоких ввозных пошлин на иностранную продукцию в США, отношения с Канадой и другими государствами останутся прежними. При этом глава Белого дома упрекнул их в неподобающем отношении к Америке.