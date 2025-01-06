Премьер Канады Трюдо скоро может уйти в отставку с поста лидера Либеральной партии

Отмечается, что заявление об этом может прозвучать в понедельник, 6 января — до важной встречи членов партии, которая состоится 8 января.

На этой встрече Национальный исполнительный комитет Либеральной партии обсудит вопросы, связанные с возможной заменой Трюдо.

Сообщается, что более 50 депутатов от Либеральной партии пришли к единому выводу о необходимости отставки Трюдо. Лидер Новой демократической партии Канады Джагмит Сингх также призвал Трюдо к отставке и анонсировал голосование за вотум недоверия.

Трюдо является лидером Либеральной партии Канады с 14 апреля 2013 года. Пост премьер-министра страны занимает с 4 ноября 2015 года.

Он является старшим сыном Пьера Эллиота Трюдо — 15 премьер-министра Канады. После того как Либеральная партия, возглавляемая Трюдо, одержала победу на выборах в парламент 2015 года, он стал вторым самым молодым премьер-министром в истории Канады, уступая лишь Джо Кларку, который занял эту должность накануне своего 40-летия в 1979 году.

Ранее издание The Hill сообщило, что в США скептически отнеслись к идее Дональда Трампа «присоединить» Гренландию и Панамский канал.