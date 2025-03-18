Премьер Канады усомнился в целесообразности покупки у США истребителей F-35

Премьер-министр Канады Марк Карни дал своим подчиненным поручение проверить целесообразность сделки по приобретению у Соединенных Штатов истребителей F-35. Об этом сообщило издание Globe and Mail.

Издание сослалось на заявление, сделанное Лоран де Казанови, пресс-секретарем главы канадского кабинета министров. Тот утверждает, что Карни сомневается в целесообразности покупки F-35 у Америки. По его мнению, это может не быть действительно ценной инвестицией на фоне политического курса Трампа.

«Премьер-министр попросил министра национальной обороны определить, является ли контракт в его нынешнем виде лучшей инвестицией для Канады, и существуют ли другие варианты, которые могли бы лучше удовлетворить потребности», — указал пресс-секретарь журналистам.

Де Казанови добавил, что в данный момент контракт не расторгнут, его сохранят до завершения анализа всех доступных вариантов.

Ранее Карни пригласил на саммит стран G7 украинского президента Зеленского. Он сделал это во время телефонного звонка, мероприятие пройдет c 15 по 17 июня 2025 года в канадской провинции Альберта.