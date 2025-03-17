Зеленский от Канады получил приглашение на саммит G7

Премьер-министр Канады Марк Карни пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит «Большой семерки» (G7). Об этом сообщил новостной канал France 24.

СМИ, ссылаясь на официального представителя правительства Канады, сообщило о прошедшем в выходные телефонном разговоре Карни с Зеленским. При этом детали состоявшегося диалога собеседник решил не приводить.

Саммит G7 пройдет c 15 по 17 июня 2025 года в канадской провинции Альберта.

Ранее Карни заявил, что из-за недружественных действий Штатов страна готова укреплять взаимоотношения с другими государствами. В частности, Канада намерена налаживать более тесные связи с Францией.