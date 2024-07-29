Премьер Кобахидзе: переговоры о вступлении Грузии в ЕС могут начаться в 2024 году

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе оценил шансы на вступление его страны в ЕС на фоне существенных разногласий с руководством объединения после принятия не так давно скандального закона об иноагентах, что вызвал волну митингов оппозиции в центре Тбилиси.

В интервью местному телеканалу «Имеди» Кобахидзе заявил, он вполне допускает ,что Евросоюз может начать переговоры с Грузией по данной тематике уде до конца 2024 года. Он отметил, ускорение переговорного процесса по вступлению страны в Евросоюз напрямую зависит от украинского конфликта.

«Я не исключаю, что в этом году откроются переговоры, хотя, пока конфликт продолжается, вероятность этого невелика. Но даже в этих условиях возможно, чтобы это произошло в этом году», — отметил политик.

Кобахидзе выразил надежду, чем быстрее конфликт на Украине сойдет на нет, тем скорее процесс евроинтеграции Грузии сдвинется с мертвой точки. Он подчеркнул, что грузинские власти рассчитывают на завершение боевых действий в зоне СВО уже в следующем году.

Ранее Кобахидзе предупредил, что при победе оппозиции на выборах в парламент, Грузия откроет второй фронт против России.