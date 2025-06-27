Премьер-министр Бельгии пошутил о футболке на саммите НАТО
Премьер Бельгии Де Вевер посмеялся над выданной ему на саммите НАТО футболкой
Барт Де Вевер, премьер-министр Бельгии, отреагировал с юмором на футболку, которую ему вручили на саммите НАТО, опубликовав соответствующий пост в своих социальных сетях.
Политик с иронией отметил несоответствие размера полученной вещи его комплекции.
«Спасибо НАТО за спортивную футболку, но на следующем саммите мне либо нужно быть в лучшей форме, либо получить размер побольше», — написал он.
В качестве иллюстрации к своему заявлению Де Вевер поделился фотографией, где он запечатлен в футболке и шортах на фоне внушительной инсталляции в форме солнцезащитных очков.
Ранее сообщалось, что появление Зеленского в классическом костюме вызвало гнев у Трампа.