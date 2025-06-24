Daily Express: появление Зеленского в классическом костюме вызвало гнев у Трампа

Обозреватель Daily Express в авторском материале высказал мнение, что президент США Дональд Трамп разозлится из-за появления украинского лидера Владимира Зеленского у короля Великобритании Карла III в деловом костюме черного цвета.

Обозреватель напомнил, что во время визита в Белый дом Владимир Зеленский предстал перед американским лидером в неформальной одежде. Ранее глава киевского режима рассказал, что до завершения конфликта не намерен менять стиль одежды, в котором присутствуют элементы военной формы.

Владимир Зеленский прибыл в Великобританию. В рамках визита у него было намечено ряд встреч с политиками, военнослужащими ВСУ, военными командирами, а также с королем страны Карлом III и премьер-министром Киром Стармером. Украинский президент сообщал, что главными темами обсуждения станет дальнейшая помощь Киеву для продолжения вооруженного конфликта и политические способы давления на РФ, в числе которых — новый перечень санкций или ужесточение уже действующих.

«Зеленский встретился с Карлом III в черных пиджаке и брюках, а не в своей привычной одежде в военном стиле, что точно разозлит Дональда Трампа», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, какой сюрприз приготовили для Зеленского члены НАТО.