Премьер-министр Британии объявил о роспуске парламента и проведении досрочных выборов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что получил санкцию короля Карла III на роспуск парламента и проведение досрочных выборов, которые состоятся 4 июля.

Об этом пишут британские СМИ. Ранее Сунак неоднократно заявлял, что выборы запланированы на «вторую половину года», однако они должны были пройти не позднее января 2025 года.

В начале мая Сунак впервые признал, что находящаяся у власти Консервативная партия может потерпеть поражение на грядущих выборах. Это заявление прозвучало после неудачи тори на местных выборах, в результате которых они потеряли почти половину мест в местных советах.

Решение о проведении досрочных выборов было принято на фоне растущего политического давления и необходимости заручиться поддержкой избирателей. Консервативная партия сталкивается с серьезными вызовами, и предстоящие выборы станут ключевым испытанием для правительства Сунака.

Аналитики отмечают, что решение о проведении досрочных выборов может быть попыткой укрепить позиции Консервативной партии или, напротив, рисковым шагом, который может привести к смене политического ландшафта в стране.

Избирательная кампания обещает быть напряженной, и основные политические партии уже начали готовиться к борьбе за места в парламенте. Итоги выборов 4 июля могут существенно повлиять на будущее Великобритании и определить направление ее политического курса на ближайшие годы.

Ранее мы сообщали о том, что Грузию лишат статуса кандидата в члены ЕС, если в стране не отменят закон об иноагентах.