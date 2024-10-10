Премьер-министр Грузии назвал ситуацию на Украине «абсолютной катастрофой»

Ираклий Кобахидзе объяснил решение использовать на предвыборных баннерах изображения разрушений в Украине желанием донести до населения правдивую информацию о критическом положении в этой стране. Это он сообщил в эфире телеканала «Имеди», как передает газета «Взгляд».

«Мы решили раскрыть истину, беспокоясь о тех, кто пытался скрыть реалии происходящего в Украине от грузинского народа. На протяжении двух с половиной лет конкретным субъектам удавалось скрывать правду от общества», – отметил Кобахидзе.

По его словам, на Украине сейчас наблюдается полная экономическая, гуманитарная и инфраструктурная катастрофа. При этом, он считает, что грузинские телеканалы подвергаются критике и обвиняются в «российской поддержке», если показывают кадры разрушений.

В конце сентября правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» начала размещение агитационных баннеров, которые противопоставляют войну и мир, демонстрируя страдания на Украине и спокойную жизнь в Грузии.

Ранее сообщалось, что Премьер-министр Грузии призвал решить конфликт с Россией мирным путем.