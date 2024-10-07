Премьер-министр Грузии призвал решить конфликт с Россией мирным путем

Одна из самых главных задач для Грузии лежит в сфере взаимоотношений c Россией, конфликт с которой должен быть урегулирован в течение ближайших лет. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По мнению политика, следует придерживаться прагматичной позиции и решить вопрос с РФ мирно. Кроме того, он заявил, что в ближайшие четыре года следует «перезагрузить» взаимоотношения с США и странами ЕС, а еще углубить отношения с НАТО и добиться стратегического сотрудничества с Китаем. Также Кобахидзе сообщил о важности углубления отношений с находящимися по соседству Арменией, Азербайджаном и Турцией.

В августе 2008 года случился вооруженный грузино-югоосетинский конфликт, которому предшествовала попытка военных Грузии взять под контроль Цхинвали. 8 августа РФ ввела военных для защиты своих граждан, а также находящихся в регионе миротворцев. После этого грузинские войска решили отступить.

Ранее сообщалось о том, что ЕС заморозил контакты с руководством Грузии.