Премьер-министр Индии встретился с Зеленским в Киеве
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Премьер Индии Нарендра Моди, впервые прибывший в Киев, встретился с Владимиром Зеленским, сообщил РБК.
По информации УНИАН, политики собираются обсуждать укрепление экономических связей и перспективы реализации украинского плана по урегулированию конфликта.
Моди заявил, что позиция Индии заключается в стремлении к мирному урегулированию конфликта с исключением жертв со стороны гражданского населения. Он также отметил, что его страна поддерживает диалог и дипломатию для скорейшего восстановления стабильности и мира.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Индии согласен быть посредником в переговорах между Путиным и Зеленским и передавать сообщения лидеров сторон конфликта друг другу.