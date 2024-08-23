Премьер-министр Индии встретился с Зеленским в Киеве

По информации УНИАН, политики собираются обсуждать укрепление экономических связей и перспективы реализации украинского плана по урегулированию конфликта.

Моди заявил, что позиция Индии заключается в стремлении к мирному урегулированию конфликта с исключением жертв со стороны гражданского населения. Он также отметил, что его страна поддерживает диалог и дипломатию для скорейшего восстановления стабильности и мира.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Индии согласен быть посредником в переговорах между Путиным и Зеленским и передавать сообщения лидеров сторон конфликта друг другу.