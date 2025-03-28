Премьер-министр Испании призвал США «одуматься» из-за новых пошлин против ЕС

В связи с недавним введением новых торговых тарифов Соединенными Штатами премьер-министр Испании Педро Санчес обратился к американскому правительству с настоятельным призывом «одуматься» и начать диалог с Европейским союзом, передает РИА Новости.

В своем выступлении на мадридском форуме он подчеркнул, что в случае введения этих пошлин против Испании страна даст решительный ответ. Европейский союз, по его словам, готов дать отпор подобным мерам.

Недавно президент США Дональд Трамп объявил о введении со 2 апреля новых пошлин в размере 25% на автомобили, импортируемые из-за рубежа. Он также подписал указ, устанавливающий тариф в 25% на весь импорт стали и алюминия.

Ранее компания Volkswagen заявила, что пошлины США на автомобили приведут к негативным последствиям.