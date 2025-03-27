Volkswagen выступил резко против новых пошлин США

Пошлины Соединенных Штатов на сделанные вне переделов страны автомобили окажут негативное воздействие как на внутренний американский рынок, так и на всю индустрии в мире. Об этом РИА Новости сообщило со ссылкой на представителя группы компаний Volkswagen.

Как заявил ранее глава США Дональд Трамп, со второго 2 апреля начнет действовать пошлина в 25% на автомобили, которые собрали за пределами государства. По мнению представителя автогиганта, введенные американцами меры и возможный ответ нанесут ущерб росту благосостоянию как в США, так и в других экономических регионах.

«Вся автомобильная промышленность, глобальные цепочки поставок, производственные предприятия, а также клиенты и потребители столкнутся с негативными последствиями», — сообщил он.

Представитель Volkswagen подчеркнул, что для концерна рынок США является важным, а еще заявил о вложенных в него свыше $14 млрд. Также по его словам, автопроизводитель продолжает выступать за торговлю, в основе которой лежат открытые рынки и торговые отношения стабильного характера. Кроме того, перечисленные факторы имеют ключевое значение для конкурентоспособной экономики, в особенности в автомобильной сфере.

В концерне выразили надежду, что торговые партнеры сумеют наладить конструктивный диалог, чтобы добиться плановой уверенности, экономической стабильности и не допустить торгового противостояния.

Ранее стало известно, что Панама решила аннулировать 100 судов из-за введенных Штатами санкций.