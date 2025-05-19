Трамп сообщил, что РФ и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня

После переговоров с российским лидером Владимиром Путиным глава США Дональд Трамп заявил о немедленном начале переговоров по прекращению огня на украинской территории. Он уведомил об этом и Киев, и руководство Евросоюза. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп сообщил, что уже уведомил европейских лидеров о том, что переговоры между Россией и Украиной начнутся незамедлительно.

«Я проинформировал президента Украины Владимира Зеленского, председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджу Мелони и президента Финляндии Александера Стубба в ходе своего разговора с ними», — указал он.

По утверждению американского лидера, это было сделано сразу после беседы с Путиным.

Ранее российский лидер Владимир Путин высказался за прекращение боев на Украине. По его мнению, этот процесс очень важен, но для него необходимо найти эффективные пути продвижения к миру. Он донес свою точку зрения до Трампа во время телефонного разговора.