Шольц блокирует выделение Украине военной помощи на 3 млрд евро

Канцлер ФРГ Олаф Шольц препятствует предоставлению Украине дополнительной военной помощи в размере 3 млрд евро, несмотря на усилия со стороны министра иностранных дел Анналены Бербок и министра обороны Бориса Псториуса.

Как сообщает немецкий журнал Spiegel, Бербок и Писториус хотят выделить Киеву деньги на закупку оружия до федеральных выборов в бундестаг, который будут проходить 23 февраля.

Офис Шольца тормозит процесс выделения финансирования в связи с тем, что он не готов ставить будущее федеральное правительство перед свершившимся фактом. Также ведомство Шольца не считает этот вопрос срочным.

Еще один аргумент Шольца – это страх отпугнуть перед выборами избирателей СДПГ выделением очередного пакета помощи Украине.

Ранее сообщалось о том, что канцлер ФРГ Шольц отказался выплачивать на оборону по 5% ВВП страны.