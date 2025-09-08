Премьер-министр Израиля призвал Газу к срочной эвакуации

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально объявил о подготовке масштабной наземной операции в секторе Газа. Выступая из защищенного бункера штаба ВВС, он призвал гражданское население немедленно покинуть городские районы, сосредоточившись на южных направлениях.

Заявление премьера еврейского государства последовало после уничтожения 50 высотных зданий, которые, по данным израильской разведки, использовались боевиками ХАМАС для координации атак.

«Я говорю жителям Газы, <...> слушайте меня внимательно: вас предупредили, уходите оттуда!» — заявил Нетаньяху.

Практическая значимость предупреждения заключается в создании гуманитарных коридоров для эвакуации. Международные организации подтверждают, что за последние сутки из северных районов Газы уже вышли более 50 тысяч человек. Израильские военные предоставляют четырехчасовые «окна» для безопасного перемещения, однако многие жители остаются в зоне боевых действий из-за отсутствия альтернативных убежищ.

Ситуация осложняется тем, что ХАМАС, по некоторым данным СМИ, использует гражданскую инфраструктуру для размещения командных пунктов и складов оружия. Это превращает жилые кварталы в законные военные цели по международному праву, но создает катастрофические риски для мирного населения. Нетаньяху прямо заявил, что операция будет продолжаться до полного уничтожения последних оплотов сопротивления.

Ранее сообщалось, что армия Израиля объявила массовую мобилизацию.