Армия Израиля объявила мобилизацию: десятки тысяч резервистов получат оружие для удара по Газе

ЦАХАЛ призвал резервистов для полномасштабного наступления на сектор Газа
Фото: [unsplash.com]
Армия Израиля начала масштабный призыв резервистов для подготовки полномасштабной наземной операции в секторе Газа. Военнослужащие проходят интенсивные тренировки для боев в городских условиях. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.
Израиль приступил к массовой мобилизации резервистов для планируемого широкомасштабного наступления на город Газа. По данным международных СМИ, речь может идти о десятках тысяч военнослужащих запаса. Они получают полное тактическое снаряжение и проходят спецподготовку для действий в густой городской застройке и подземных туннелях.
При этом сотни резервистов публично отказались участвовать в операции, что указывает на внутренний раскол в израильском обществе. Тем временем армия продолжает наносить удары по районам Зейтун и Шуджайя, где, по данным разведки, сохранилась развитая сеть подземных сооружений ХАМАС.
