Премьер-министр Японии Исиба провел телефонный разговор с Зеленским

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. О проведении телефонных переговоров со ссылкой на японский МИД сообщает РИА Новости.

Исиба выразил поддержку украинскому лидеру, отметив, что Япония по-прежнему будет продвигать помощь ВСУ и выступать за введение санкций против России.

Политик также выразил желание продолжить сотрудничество с Украиной для скорейшего достижения мира.

Зеленский поблагодарил премьер-министра Японии за поддержку и прокомментировал текущую ситуацию на фронте.

Ранее сообщалось о том, что премьер Японии заявил о желании заключить мирный договор с РФ.