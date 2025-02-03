Премьер-министр Японии извинился за идею захоронения ядерных отходов на Курилах

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба выразил свои извинения в парламенте за неподобающие положительные комментарии двух японских официальных лиц касательно идеи создания совместной с Россией зоны захоронения ядерных отходов на южных Курилах в случае их передачи Японии. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Исиба подчеркнул, что такая реплика была недопустимой, и охарактеризовал ее как проявление небрежности или высокомерия.

Министр экономики, торговли и промышленности Едзи Муто и министр по делам Окинавы и «северных территорий» Еситака Ито также отметили, что были крайне удивлены услышанным.

Хироси Камия, поднявший вопрос, призвал правительство предотвратить подобные высказывания чиновников в будущем, поскольку они могут задеть чувства бывших японских жителей Курил. Он выразил опасения, что такие комментарии могут создать неправильные сигналы и негативно сказаться на японской внешней политике по отношению к России.

В январе в Токио проходил симпозиум по выбросам радиоактивных отходов, где обсуждали возможность передачи четырех Курильских островов России в обмен на захоронение ядерных отходов. Несмотря на положительное восприятие идеи некоторыми участниками, она вызвала негативную реакцию у властей Хоккайдо.

Ранее сообщалось, что ответ Захаровой по вопросу Курильских островов шокировал правительство Японии.