Мишустин объявил новый порядок выплат участникам СВО

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, направленное на расширение социальных гарантий для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также их семей.

Согласно новым правилам, размер единовременной выплаты для контрактников, впервые заключивших договор о прохождении службы в рамках СВО, увеличен вдвое — до 400 тысяч рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, насколько важно заботиться о тех, кто защищает интересы страны на передовой.

Так, для получения денег военнослужащий должен подать рапорт своему командиру. Они будут перечислены в течение 10 рабочих дней с момента издания соответствующего приказа. Воспользоваться данной мерой поддержки смогут бойцы, находящиеся на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее в МЧС рассказали, сколько денег получат семьи погибших и пострадавших в Курской области. Известно, что компенсация может достигать 1,5 млн рублей.