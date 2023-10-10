Премьер-министр Палестины заявил о приближении гуманитарной катастрофы в регионе

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе срочно обратил внимание мирового сообщества на угрозу гуманитарной катастрофы, нарастающей в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

В связи с этим, он сделал призыв к открытию гуманитарных коридоров для надежной доставки продовольствия и медицинской помощи жителям Газы. Об этом сообщает ТАСС.

Ситуация в секторе Газа остается критической, и гуманитарные нужды населения становятся все более острыми. Отсутствие доступа к основным товарам и медицинской помощи создает реальную угрозу здоровью и жизни многих людей в регионе.

Премьер-министр Палестины подчеркнул неотложность ситуации и призвал международное сообщество принять срочные меры для обеспечения безопасного и надежного доступа гуманитарных организаций в сектор Газа. По его словам, это поможет предотвратить гуманитарную катастрофу и обеспечить необходимую помощь жителям региона, которые оказались в критической ситуации.