Правительство России ускорит замену самолетов Boeing и Airbus

Россия будет активно развивать отечественное самолетостроение. На этой теме и соответствующем нацпроекте премьер-министр РФ Михаил Мишустин сделал особый акцент. Как пишет URA.RU , сроки реализации сдвигать уже некуда: все планы начнут проворачивать в ускоренном режиме.

Спрос на авиаперевозки в России остается как никогда высоким. Ускорение программ по самолетостроению могло бы помочь удовлетворить интерес пассажиров, к тому же это бы снизило давление санкций.

Как пояснял Мишустин, отечественные разработки в транспортном машиностроении помогут многим сферам, а также свяжут регионы.

«Главой государства поставлена задача существенно увеличить количество лайнеров отечественного производства. К 2030 году их доля должна составить не менее половины в парке российских авиакомпаний. Речь идет о широкой линейке самолетов — от небольших региональных до широкофюзеляжных, с материалами, бортовым оборудованием, двигателями, комплектующими собственных отечественных разработок», — сказал Михаил Мишустин.

Минпромторг РФ неоднократно пересматривал сроки выполнения некоторых проектов. Однако постепенно в отрасли планируют ввести перемены: важно, чтобы в будущем Россия была независима от зарубежных судов. Ситуация и сам план сложные, так как постоянно из-за санкций Россию лишают запчастей, техника становится более дорогостоящей. С начала СВО Запад арестовал 10% самолетов. Обслуживать их оказалось нерентабельно.

«Сейчас мяч на стороне производителей. Я знаю, что Объединенная авиастроительная корпорация делает все возможное для скорейшего начала поставок новых самолетов. Авиакомпании уже готовы принять к обслуживанию отечественные лайнеры, все условия и лизинговые программы для этого созданы», — резюмировал авиаэксперт Роман Гусаров.

До 2030 года планируется выпустить Ил-96-300, МС-21-310, Ту-214. Все это среднемагистральные самолеты отечественного производства. Они послужат заменой многих иностранных судов, таких как Boeing и Airbus.

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