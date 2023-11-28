Премьер-министр федеральной земли Саксония в Германии Михаэль Кречмер в беседе с изданием Tagesspiegel призвал принять тот факт, что Киеву не удастся вернуть утраченные территории. Он предложил заморозить конфликт на Украине.

«Нужна воля, чтобы заморозить этот конфликт, чтобы принять, что мы в этом поколении, возможно, не сможем его окончательно разрешить, что не каждый квадратный метр украинской земли может быть освобожден сразу же, за это пришлось бы заплатить неслыханными человеческими жертвами», – сказал он.

Кречмер, ранее высказывавший призывы к мирному разрешению украинского кризиса, выразил недовольство действиями главы Министерства иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, указав на ее стремление поставлять оружие Киеву, вместо поиска дипломатических путей урегулирования конфликта.

В предыдущих заявлениях Кречмер выражал уверенность в том, что будущее может принести улучшение сотрудничества между Россией и Германией. Он отмечал возможность использовать ремонт газопровода «Северный поток» как один из факторов восстановления диалога с Москвой.

В последнее время западная прессе все чаще пишет об усталости Запада от украинского конфликта. Этому способствует также обострение конфликта на Ближнем Востоке между ХАМАС и Израилем, а также неудачи, с которыми столкнулись ВСУ во время контрнаступления.

Президент РФ Владимир Путин ни раз заявлял о готовности Москвы к переговорам с Киевом, однако, отмечал он, украинские власти на законодательном уровне запретили любые контакты с Россией.

Ранее мы сообщали, что на жену главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну совершили покушение с целью отравить металлами. По информации СМИ, также пострадали некоторые сотрудники ГУР. Сам Буданов отравлен не был.