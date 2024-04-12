Премьер-министр Туск призвал Евросоюз больше помогать соседним с Украиной странам, включая Польшу

Премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, заявил, что Европа не должна ослабевать помощь Украине, но в то же время и подумать о поддержке ее соседей, передает Bild.

«Европа также начать активнее думать о том, как помочь таким странам, как Польша и Эстония, которые находятся у линии фронта», — подчеркнул Туск.

По его утверждению, Варшава с начала войны на Украине предоставила Киеву «все, что было возможно, и даже больше». Теперь, подчеркнул Туск, Польша должна думать о собственной безопасности.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин не исключил выхода конфликта за географические границы Украины, если Запад начнет поставлять Киеву истребители F-16.