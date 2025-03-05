Премьер Мьянмы заявил Путину, что встречался с ним в прошлой жизни

Глава правительства Мьянмы Мин Аун Хлайн рассказал о возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным в прошлом. Об этом стало известно из трансляции телеканала «Россия 24», которая состоялась во вторник, 4 марта, и была посвящена встрече политиков в Кремле.

В процессе переговоров Хлайн вручил президенту России два особенных издания. В одном из них содержалось пророчество Будды о будущем правителе России. И тут же премьер Мьянмы высказал предположение, что они с Путиным могли встречаться в прошлой жизни.

В ходе дальнейшего обсуждения президент России, в свою очередь, обратил внимание на увеличение объема торговли между странами в 2024 году и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Он также подчеркнул, что отношения между Россией и Мьянмой продолжают укрепляться и обладают значительным потенциалом для развития.

Ранее сообщалось, что делегация РЭО в Мьянме обсудила вопросы сотрудничества в сфере ТКО.