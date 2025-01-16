Премьер Молдавии остался недоволен решением России по поставкам газа Приднестровью

То, что Россия будет отправлять газ в Приднестровье, но не станет совершать поставки в Молдавию, несправедливо. Так считает премьер-министр Молдавии Дорин Речан. Его точку зрения привело издание Sputnik Молдова.

По мнению главы молдавского правительства, Москва устраивает провокацию своим решением отправлять газ в Приднестровье.

«Газпром» будет поставлять газ в меньших объемах, достаточных для левого берега, но недостаточных для того, чтобы правый берег имел доступ к более дешевой электроэнергии», — указал он.

За счет такого решения будет производиться дестабилизация региона. Все это приведет к эскалации конфликта. Приднестровье станет наращивать свой военный потенциал, который будет в итоге использован против Украины и Румынии.

Ранее глава Приднестровья Красносельский сообщил, что «Газпром» согласился поставлять республике газ в гуманитарных целях. Эти поставки должны преодолеть энергетический кризис. Время начала поставок пока неизвестны.