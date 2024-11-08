Премьер Польши Туск отказался от своих заявлений о якобы связях Трампа с РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск отказался от своих высказываний о предполагаемых связях новоизбранного президента США Дональда Трампа с Россией, которые ранее опровергались как Кремлем, так и администрацией Белого дома.

На пресс-конференции журналистка издания «Солидарность» задала Туску непростой вопрос о том, как он публично поднимал тему возможной связи Трампа с Россией.

Это касалось его комментария, сделанного на встрече с избирателями в прошлом году, когда он заявил, что «зависимость Трампа от российских спецслужб не требует обсуждения».

В ответ на вопрос Туск сказал, что считает Трампа «более пророссийским, чем (Джо) Байден», добавив, что «такие утверждения никогда не высказывал».

После этого журналистка Моника Рутке сообщила в социальных сетях, что представитель премьер-министра уведомил ее о том, что она больше не будет приглашена на пресс-конференции. Однако пресс-служба премьера опровергла это заявление.

По неподтвержденным данным, американские спецслужбы в преддверии выборов 2016 года следили за членами команды Трампа, но спецпрокурор Роберт Мюллер не выявил доказательств «сговора», что также было опровергнуто в Москве и Вашингтоне.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ожидает изменений санкционной политики США после победы Трампа.