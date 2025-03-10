Премьер Польши Туск потребовал уважения от США

Дональд Туск, премьер-министр Польши, призвал США к проявлению уважения к союзникам и отказу от надменности. Свою позицию он озвучил в социальной сети X.

Туск подчеркнул, что подлинное лидерство проявляется в уважительном отношении к партнерам, даже к тем, кто уступает в силе и масштабе. Высокомерие, по его мнению, недопустимо.

9 марта глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил в X о том, что польское министерство цифровизации ежегодно выделяет около $50 млн на обеспечение Украины спутниковым интернетом Starlink. Сикорский предупредил, что в случае ненадежности SpaceX будет рассмотрен альтернативный поставщик.

В ответ на это госсекретарь США Марко Рубио заявил, что никто не планировал отключать Украину от Starlink, подчеркнув, что без этой системы Киев давно потерпел бы поражение и российские войска оказались бы у границ Польши. Рубио посоветовал выразить благодарность за предоставляемую помощь.

Илон Маск, основатель SpaceX, отреагировал на слова Сикорского, попросив его воздержаться от комментариев и назвав его «маленьким человечком». Маск подчеркнул незаменимость Starlink и отметил, что вклад Польши в оплату системы незначителен.

Ранее сообщалось, что получение Киевом гарантий безопасности от Штатов стало менее правдоподобно.