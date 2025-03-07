Туск высказался о получении Украиной гарантий безопасности от США

Получение Киевом надежных гарантий безопасности от Соединенных Штатов Америки стало не таким правдоподобным. Как сообщило РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время выступления в сейме.

По словам польского премьера, надежда на то, что Украина в ближайшей перспективе получит твердые гарантии безопасности с физическим присутствием Штатов, кажется, «мягко говоря», менее реальной, чем раньше.

Согласно оценке Туска, по причине изменения политики США, положение Польши и Украины стало более сложным, чем несколько месяцев назад. При этом он отметил, что страны «должны с этим справиться».

По убеждению польского премьера, перед Украиной возникли новые реалии – скорейшие выборы, смена власти, условия мира, возможные гарантии безопасности. Кроме того, чиновник выразил надежду, что Штаты станут принимать участие в обеспечении гарантий безопасности Киеву.

«Наша безопасность зависит от будущего статуса Украины», — сказал политик.

Ранее Туск заявил, что необходимо увеличить присутствие европейских военных на границах с Россией и Белоруссией. По его мнению, подобным образом удастся обеспечить безопасность Украины и стран ЕС.